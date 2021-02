Unfälle mit Mopedfahrer in Meggen und Bamenohl

Bamenohl/Meggen. Es wird wärmer, die Mofas werden wieder angeworfen. Schon gibt es die ersten Unfälle mit Verletzten.

Kaum wird es wärmer, sind die Zweiradfahrer wieder unterwegs und es gibt die ersten Unfälle. Ein 18-jähriger Mofafahrer war am Donnerstag in Meggen auf dem Weg zur Arbeit. Nach eigenen Angaben stürzte er in einer Kurve in der Straße Bredde, vermutlich auf Grund der Witterungsverhältnisse, und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.25 Uhr auf der B 236 in Bamenohl zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Mokick-Fahrer wurde ein 25-Jähriger verletzt. Die 26-Jährige wollte vom Wiemker Weg in die Bamenohler Straße abbiegen, dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Zweiradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 25-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

