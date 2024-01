Unfall A4 Wenden-Gerlingen: Lkw prallt gegen die Leitplanke

Gerlingen In der Autobahnausfahrt Wenden-Gerlingen ist es am Morgen zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw prallte gegen die Leitplanke.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in der Autobahnausfahrt Wenden-Gerlingen ist es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie die Autobahnpolizei erklärte, war der 64-jährige Fahrer des Lastwagens von Krombach kommend auf der A4 gefahren und wollte an der Abfahrt Olpe-Süd abfahren.

Gegenüber den Beamten gab er an, wohl kurzzeitig unachtsam gewesen zu sein. Dadurch geriet der Lkw nach links und prallte in die Leitplanke, die er auf einer Länge von rund 50 Metern niederwalzte. Zu allem Übel wurde dabei die Ölwanne aufgerissen, mit der Folge, dass größere Mengen Motoröl ausliefen. Mit einem Kran konnten die Mitarbeiter eines Gerlinger Abschleppunternehmens den vollbeladenen Lastwagen von der Leitplanke heben. Zur Beurteilung der Verschmutzung wurde die Untere Wasserbehörde bestellt. Mit dem Ergebnis, dass das Erdreich mit einem Bagger abgetragen und mit frischer Erde aufgefüllt werden musste. Bei dem Unfall blieb der Fahrer des Lkw unverletzt.

