Unfall Attendorn: Jugendliche verletzt: Autofahrer flüchtig

Die Polizei Olpe ermittelt in einem Fall einer Unfallflucht in Attendorn.

Attendorn. Am Samstag kam es in Attendorn zu einem Unfall, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden. Wegen eines Pkw mussten sie stark bremsen und stürzten.

Am Samstag (26. Februar) hat sich gegen 22.20 Uhr am Kreisverkehr „Am Zollstock/Bahnhofstraße“ in Attendorn ein Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Pkw ereignet, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhren die 17-Jährigen zu zweit auf einem Roller in Richtung des Kreisverkehrs und beabsichtigten, diesen in Richtung Bahnhofsstraße zu verlasen.

Bevor sie jedoch die Ausfahrt zur Straße Am Zollstock passierten, bog vor ihnen ein weißer Pkw in den Kreisverkehr ein, sodass der Rollerfahrer stark bremsen musste. Dabei verlor der 17-Jährige die Kontrolle über den Roller und die beiden Jugendlichen stürzten. Sie beobachteten, dass der weiße Kleinwagen in Richtung Bahnhofstraße davon fuhr.

Hinweise an die Polizei Olpe

Die beiden Jugendlichen suchten eigenständig einen Arzt auf. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen weißen Pkw. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei.

