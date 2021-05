Unfall auf A 45 bei Drolshagen: Fahrer zu schnell unterwegs

Drolshagen. Wegen überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ist ein 25-Jähriger auf der A 45 bei Drolshagen mit seinem Auto in die Leitplanke gekracht.

Ein Unfall auf der A 45 bei Drolshagen hat am Mittwochabend zu größeren Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 17.45 Uhr prallte ein 25-Jähriger mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke. Er kam mit dem Schrecken davon.

Der Fahrer war in Richtung Dortmund unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Drolshagen und Meinerzhagen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Auf regennasser Fahrbahn war er nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu schnell unterwegs, so dass er beim Überholen ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug prallte in die Mittelleitplanke, drehte sich mehrfach und blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Die Polizei sperrte die beiden linken Fahrstreifen, um den Unfall auf zu nehmen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeirollen. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe