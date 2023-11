Unfall Unfall auf A 45 bei Olpe: Golf-Fahrer landet in Leitplanke

Olpe. Die Autobahn 45 musste am Samstagabend zwischen Drolshagen und Olpe in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt werden. Das war passiert.

Die Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Olpe und Drolshagen musste am Samstagabend kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 18 Uhr hatte der Fahrer eines VW Golf, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, rund 1500 Meter vor der Abfahrt Olpe die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Pkw prallte in die Mittelleitplanke und drehte sich. Entgegengesetzt der Fahrtrichtung blieb der Golf auf der linken Fahrspur stehen.

+++ Lesen Sie hier: Zerbeulter Citroen im Wald bei Olpe: Wer beseitigt das Auto? +++

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei der Kollision Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde auch die Feuerwehr Drolshagen zur Unfallstelle geschickt. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Autobatterie ab. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer hatte den Unfall unverletzt überstanden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe