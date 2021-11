Unfall auf A4 bei Gerlingen: Zwei Fahrzeuge beteiligt

Am Donnerstag hat sich ein Unfall auf der A4 bei Gerlingen ereignet.

Gerlingen. Im Auffahrbereich zwischen Gerlingen und Kreuztal kam es zu einem Unfall. Beide Fahrspuren sind aktuell blockiert, Verkehr staut sich.

Auf der Autobahn A 4 im Auffahrbereich zwischen Gerlingen und Kreuztal kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr in Richtung Siegen. Ein Renault Clio fuhr gegen 15.30 Uhr auf der linken Spur in Richtung Siegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Das sah ein Mercedes-Fahrer hinter dem Renault zu spät, er konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Kleinwagen auf.

Beide Fahrspuren waren zeitweise blockiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

