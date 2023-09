Unfall auf A45 bei Wenden: Junge Frau (22) aus Auto gerettet

Rund 5 Kilometer Stau, eine kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt sowie eine Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der A45 bei Wenden-Hünsborn.

Hünsborn. Auf der A45 bei Hünsborn ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Eine 22-jährige Autofahrerin hat sich mit ihrem Auto überschlagen.

Rund fünf Kilometer Stau, eine kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt sowie eine Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der A45 bei Wenden-Hünsborn. Passiert war der Unfall nach Aussage der Autobahnpolizei gegen 14.59. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 65-jähriger Busfahrer aus den Niederlanden auf dem rechten Fahrstreifen. Von dort wechselte er auf den linken Fahrstreifen, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Auf der linken Fahrbahn fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Altenkirchen. Sie versuchte noch nach links auszuweichen, kam dabei jedoch in den Grünstreifen und prallte gegen die Betongleichschutzwand. Von dort hob das Fahrzeug ab und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam das Auto zum Stillstand. Ersthelfer retteten die junge Frau aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst die weitere Behandlung übernahm.

Die Feuerwehr-Einheit Gerlingen war ebenfalls wegen auslaufender Betriebsstoffe mit alarmiert worden. Sie stellte vor Ort den Brandschutz sicher und klemmte die Autobatterie ab. Der Busfahrer, der nach dem Unfall seine Fahrt fortgesetzt hatte, konnte von der Autobahnpolizei in Hessen im Rahmen einer Fahndung angehalten werden. Gegen ihn schrieb die Polizei eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

