Unfall auf der A 4 bei Olpe: Autofahrer wich Holzlatte aus

Olpe. Bei einem Unfall auf der A 4 bei Olpe am Sonntagabend kamen Fahrer und Insassen mit einem Schrecken davon. Autobahn war kurzfristig gesperrt.

Eine auf der Fahrbahn liegende Holzlatte hat auf der A 4 auf Höhe des Kreuz Olpe-Süd am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall geführt. Verletzt wurde dabei niemand, der 38-jährige Fahrer und seine zwei Begleiter kamen mit einem Schrecken davon.

Wie die Polizei an der Unfallstelle erklärte, war der Opel aus Richtung Köln gekommen und in Richtung Kreuztal unterwegs. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Frankfurt wollte der Fahrer die Holzleiste umfahren. Beim Lenkversuch verlor er die Kontrolle über den Wagen und drehte sich. Einige Meter prallte das Auto in die Mittelleitplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Insassen bringen sich zwischen Beton-Fahrbahntrennern in Sicherheit

Die Insassen konnten sich zwischen den beiden Beton-Fahrbahntrennern in Sicherheit bringen. Drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug waren an der Unfallstelle. Da die Unfallbeteiligten bei dem Aufprall in die Mittelleitplanke nur mit dem Schrecken davonkamen, war ein Transport in ein Krankenhaus nicht erforderlich. Jedoch musste der Unfallwagen, der durch den Unfall zu einem wirtschaftlichen Totalschaden wurde, von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Um den Opel von der mittleren Fahrbahn auf den Standstreifen zu fahren, sperrte die Autobahnpolizei für einige Minuten die Fahrtrichtung in Richtung Kreuztal.