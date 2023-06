Blaulicht Unfall auf der A 45 bei Wenden: Mercedes-Van kracht in Lkw

Wenden. Ein Van fährt auf der A 45 auf einen Lkw auf und schleudert in die Leitplanke. Zwei Männer werden verletzt.

Zwei Männer im Alter von 34 und 28 Jahren sind am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 45 zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Ausfahrt Freudenberg nach ersten Angaben der Autobahnpolizei leicht verletzt worden. Rund zwei Kilometer hinter dem Kreuz war der 34-jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus noch ungeklärter Ursache auf dem rechten Fahrstreifen auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Anschließend schleuderte der Pkw nach links und prallte in die Mittelleitplanke, wo er an der Front erheblich beschädigt stehend bliebt.

Die wenige Minuten später eintreffende Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten eines kleines Entstehungsbrandes im Frontbereich, klemmte die Autobatterie ab und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Während der Lastwagenfahrer unverletzt blieb und seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen konnte, wurde der Vito so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Kurzzeitig war die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt. Danach rollte der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbei.

