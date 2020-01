Olpe. Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen auf der A45 bei Olpe wurden zwei Menschen leicht verletzt. Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall auf der A45 bei Olpe: Zwei Menschen verletzt

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag zu einem Unfall auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Olpe und Olpe Süd in Fahrtrichtung Gießen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden und vier Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfall sorgte für knapp zwei Stunden für mehrere Kilometer Rückstau.

Zwei Menschen verletzt

Gegen 6.45 Uhr kam ein Autofahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug quer auf der Straße stehen. Nach Informationen der Autobahnpolizei Dortmund konnten die folgenden drei Fahrzeuge nicht mehr bremsen und fuhren auf. Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn war bis 8.40 Uhr blockiert. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt.