Unfall auf der K18: Pkw kracht in querstehenden Sattelzug

Kruberg/Neuenwald. Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Montagmorgen auf der K 18. Ein 60-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kruberg und in Olpe-Neuenwald (B 55) ist ein 60-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Dieser befuhr die Straße von Kruberg in Richtung Olpe. Zeitgleich kam ihm ein 29-jähriger Sattelzugfahrer entgegen. In einer starken Rechtskurve musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt sein Fahrzeug stark abbremsen.

Auflieger bricht aus

Dabei brach das Heck des Sattelzugs nach links aus, sodass der Lkw auf der Fahrbahn quer zum Stehen kam. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 60-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.