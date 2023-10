Unfall auf L 687 bei Rönkhausen: 61-Jähriger schwer verletzt

Rönkhausen. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 687 bei Wildewiese sorgte am Samstag Vormittag für eine stundenlange Straßensperrung.

Am Samstagmorgen, 14. Oktober, kam es gegen 10:45 Uhr in Finnentrop-Rönkhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Wittmund schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher befuhr die L 687 von Wildewiese kommend in Fahrtrichtung Rönkhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus nicht geklärter Ursache nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

