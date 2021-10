Unfall: Auto fliegt in Finnentrop 30 Meter durch die Luft

Ein junger Mann aus Sundern ist in der Nacht auf Samstag am Lenscheid mit seinem Auto von der Straße gekommen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Mann aus Sundern ist in der Nacht zu Samstag bei einem Verkehrsunfall am Lenscheid in Finnentrop schwer verletzt worden. Die Feuerwehren aus Rönkhausen, Finnentrop und Hagen waren mit rund 50 Einsatzkräften gegen 3.50 Uhr zu einem Unfall mit eingeklemmter Person auf die Landstraße 687 gerufen worden. Fündig wurden sie schließlich an der Abzweigung von der Kreisstraße 9 auf die L 687.

Laut Aussage der Polizei war der alkoholisierte Fahrer auf der K 9 aus Richtung Wildewiese gekommen. Kurz vor der L 687 hatte er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Ford verloren und war über die Gegenfahrbahn geraten. An einer Leitplanke wurde er in die Luft katapultiert, flog rund 30 Meter durch die Luft und landete schließlich auf dem Dach auf einem Feldweg neben der Landstraße. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien und öffnete dafür die Türen.

Da der Fahrer nicht genau sagen konnte, was passiert war und ob noch weitere Personen mit in dem Unfallauto saßen, forderte die Polizei zur Suche noch einen Polizeihubschrauber aus Dortmund an. Bei einer Suche mit der Wärmebildkamera wurde laut Aussage eines Polizisten jedoch nur ein Reh entdeckt. Somit blieb es bei dem schwer verletzten Fahrer, der mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gefahren wurde. Die Kreisstraße in Richtung Wildewiese war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Unfallwagen musste mit einem Abschleppwagen mittels eines Krans geborgen werden.

