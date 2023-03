Unfall: Autofahrerin muss bremsen - Zwei Autos fahren auf

Wenden. Weil eine Autofahrerin in Wenden verkehrsbedingt bremsen musste, kam es zu einem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen.

Auf der Schubertstraße ereignete sich am Dienstag (14. März) um 14.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Als eine vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 38-jährige Beteiligte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

