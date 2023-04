Unfall bei Meggen: Kleinwagen kracht gegen Betonklotz

Meggen. Aus noch ungeklärter Ursache kracht am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Kleinwagen auf der Grubenstraße bei Meggen gegen ein Betonfundament.

Noch unklar ist die Ursache, warum ein Kleinwagen am Donnerstagnachmittag auf der Grubenstraße (L 715) zwischen Meggen und Halberbracht laut Polizei gegen die Betonumfassung einer Ausstellungshalle krachte. Immerhin so stark, dass beide Front-Airbags in dem Fahrzeug durch den Aufprall ausgelöst wurden. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Wir berichten, sobald nähere Details bekannt sind.

