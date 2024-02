Unfall bei Rothemühle: Kind im Auto hat großes Glück

Rothemühle Auf der L512 zwischen Wenden-Rothemühle und Freudenberg ist es zu einem Unfall gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt – Kind bleibt unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße (L512) zwischen Wenden-Rothemühle und Freudenberg sind am Donnerstagabend gegen 17.10 Uhr zwei Personen verletzt worden. Eine 38-jährige Fahrerin eines Seat-Leon befuhr die Landesstraße von Freudenberg in Richtung Rothemühle. Beim Linksabbiegen in die Straße „Am Sportplatz“ übersah sie wohl einen ihr entgegenkommenden Toyota IQ, an dessen Steuer ein 41-Jähriger saß.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Beide Fahrer wurden nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt, konnten sich aber eigenständig aus den Fahrzeugen befreien. Nach einer Versorgung vor Ort wurden beide Personen mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Ein mit in dem Seat sitzendes Kind blieb unverletzt, fuhr jedoch mit ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Wenden-Hillmicke wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe mit an die Unfallstelle gerufen. Die Einsatzkräfte reinigten zudem die Straße, die gegen 18.45 Uhr wieder für den Verkehr freigeben wurde.

Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mehr zum Thema

Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße (L512) zwischen Wenden-Rothemühle und Freudenberg. Foto: Kai Osthoff / Olpe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe