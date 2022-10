Unfall Finnentrop: Autofahrer und Radfahrer stoßen zusammen

Finnentrop. Auf der Fretterbachstraße in Lenhausen kam es zu einem Unfall zwischen einem 26-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 32-jährigen Pkw-Fahrer.

Ein Zusammenstoß zwischen einem 26-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 32-jährigen Pkw-Fahrer hat sich am Montag (10. Oktober) gegen 16:45 Uhr auf der Fretterbachstraße in Lenhausen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Radfahrer die Straße in Fahrtrichtung B 236. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Bundesstraße stand der Pkw des 32-Jährigen. Aus derzeit noch nicht abschließend ermittelter Ursache kollidierten die Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer am Bein verletzt. Er lehnte eine Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung geben.

An dem Auto entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Pedelec im vierstelligen Eurobereich.

