Bei einem Unfall in Olpe ist eine Frau leicht verletzt worden.

Polizei Unfall im Kreisverkehr in Olpe: Beifahrerin leicht verletzt

Olpe. In einem Kreisel in Olpe gab es Donnerstag einen Auffahrunfall. Eine Beifahrerin wurde verletzt, der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist die Beifahrerin eines 54-Jährigen leicht verletzt worden. Der Autofahrer wollte den Kreisverkehr Bahnhofsstraße/Franziskanerstraße gegen 17.25 Uhr in Richtung In der Wüste verlassen, als er nach Angaben der Polizei Olpe verkehrsbedingt anhalten musste. Das bemerkte ein hinter ihm fahrender 29-Jähriger zu spät. Die Autos stießen zusammen.

Nach der Kollision klagte die Beifahrerin über starke Kopfschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im insgesamt vierstelligen Bereich.