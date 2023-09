Unfall im Turbokreisel: Auto bringt Rennradfahrer zu Fall

Altenhundem. Eine Autofahrerin wollte im Tubokreisel in Altenhundem einen Rennradfahrer überholen und berührte ihn dabei.

Am Donnerstag (7. September) kam es morgens um 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im sogenannten „Turbokreisel“ in Altenhundem. Ein 27-jähriger Rennradfahrer befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Meggen verlassen.

Zeitgleich fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw von der Lennestraße in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte sie das Hinterrad des vorbeifahrenden Rennradfahrers. Dieser kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand laut Polizei ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

