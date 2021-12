Die 29-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Unfall Unfall in Altenhundem: Eine 29-jährige Frau wird verletzt

Altenhundem. Auf der Hundemstraße in Altenhundem kam es am Montagmittag zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde eine junge Frau verletzt.

Ein Auffahrunfall auf der Hundemstraße in Altenhundem hat am Montagmittag für Verkehrsbehinderungen geführt. Die 29-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei erklärte, hatte ein Fahrer eines Renault-Megan auf Höhe einer Waschanlage verkehrsbedingt anhalten müssen, da ein Fahrzeug vor ihm links abbiegen wollte. Der Fahrer eines nachfolgenden Kia-Sorento erkannte diese Situation und bremste ab. Anders als eine 29-jährige Fahrerin eines Renault-Twingo.

+++ Lesen Sie hier: 15 Mauersegler erschlagen: 36-Jähriger aus Olpe vor Gericht +++

Die hatte die stehenden Autos wohl übersehen und prallte auf ihren Vordermann. Durch die Kraft des Aufpralls wurde am Ende noch der Sorento auf den Megan geschoben. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr war mit rund zehn Einsatzkräften vor Ort und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Rettungsdienst war sofort zur Stelle, da sich die Rettungswache unmittelbar an der Unfallstelle befand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe