Unfall in Attendorn auf der L539 – Drei Personen verletzt

Attendorn. Bei einem Unfall an der Attendorner Kreuzung „Am Wassertor/L539“ wurden drei Menschen verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw hat sich am Sonntag (23. April) gegen 14:25 Uhr an der Kreuzung „Am Wassertor/ L539“ ereignet. Dabei befuhr ein 76-jähriger Autofahrer die Landstraße in Richtung Heggen. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links, in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der 76-Jährige zum Einbiegen ansetzte, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden sowohl der 76-Jährige als auch seine 72-jährige Beifahrerin sowie die 56-Jährige verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

