Unfall in Attendorn: Autofahrer überholt trotz Überholverbot

Attendorn Auf der L512 in Höhe Kraghammer ist es zu einem Unfall gekommen. Ein 39-jähriger Autofahrer hatte ein Auto überholt – trotz Verbot.

Am Montag, 11. Dezember, gegen 12 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 512 in Höhe Kraghammer. Zur Unfallzeit überholte ein 39-jähriger Fahrer aus Gemünden mit seinem Transporter Mercedes Sprinter trotz Überholverbot einen vor ihm fahrenden Lkw in Fahrtrichtung Olpe. Hierbei stieß er mit dem Pkw einer 55-jährigen Frau aus Finnentrop zusammen, welche von einem Parkplatz kommend auf die Landstraße in Fahrtrichtung Attendorn fuhr. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich.

