Unfall in Attendorn: Fahrer wird bei Zusammenprall verletzt

Attendorn. Ein Autofahrer (65) aus Lennestadt wurde bei einem Unfall in der Attendorner Innenstadt verletzt. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls Am Zollstock in Attendorn alarmiert. Der Notruf erreichte die Polizei gegen 14.49 Uhr. Zeitgleich eilten auch die Feuerwehr Attendorn sowie der Rettungsdienst an die Unfallstelle, die kurz nach dem Attendorner Bahnhof lag.

+++ Lesen Sie auch: Attendorn: Bauarbeiter stoßen zufällig auf verborgene Höhle +++

Eingeklemmt war keine der beteiligten Personen in den Fahrzeugen, woraufhin die Feuerwehr nach wenigen Minuten bereits abrücken konnte. Der Rettungsdienst versorgte vor Ort einen 65-jährigen Fahrer eines VW Tiguan aus Lennestadt. Der war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Innenstadt gekommen und wollte auf Höhe einer Werkstatt an einem am Fahrbahnrand geparkten BMW vorbeifahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste er jedoch hinter dem Fahrzeug anhalten. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Finnentrop schätzte die Situation nach Angaben der Polizei wohl nicht richtig ein und wollte ebenfalls an den geparkten Fahrzeugen in Richtung Attahöhle vorbeifahren. In diesem Moment fuhr der Tiguan los, es kam zur Kollision. Dabei wurde der 65-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

+++ Lesen Sie auch: Lenhausen: Geschlossener Gasthof Bischoff sucht neue Pächter +++

Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während des Einsatzes kam es auf der Straße zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe