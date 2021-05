Bei einem Unfall in Attendorn wurden alle fünf Insassen des Autos verletzt, zwei davon schwer.

Polizei Unfall in Attendorn: Fünf Verletzte – Fahrer wohl zu schnell

Attendorn. Auf der Nordumgehung in Attendorn prallte ein Auto gegen eine Lärmschutzwand. Die fünf Insassen, darunter drei Kinder, wurden verletzt.

Fünf Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Attendorn am Donnerstag. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 35-Jähriger auf der Märkischen Straße in Richtung Ennest im Bereich Mühlhardt die Kontrolle über seinen Wagen, berichtet die Polizei Olpe. Das Auto geriet auf der Märkischen Straße auf einen Grünstreifen und fuhr anschließend über die Fahrbahn gegen eine Lärmschutzwand.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine 39 Jahre alte Beifahrerin schwer sowie drei mitfahrende Kinder leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Attendorn im Einsatz.

