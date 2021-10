Nach dem Unfall in Attendorn brachte ein Rettungswagen den 65-Jährigen ins Krankenhaus.

Polizei Unfall in Attendorn: Fußgänger (65) am Kopf verletzt

Attendorn. Der Fahrer eines Transporters hat in Attendorn am Donnerstag einen Fußgänger (65) angefahren, der mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus kam.

Bei einem Verkehrsunfall in Attendorn ist am Donnerstag ein Fußgänger schwer verletzt wordne. Der 65-Jährige wurde in der Wasserstraße gegen 14.50 Uhr von einem Transporter angefahren, dessen Fahrer (47) ihn beim Rückwärtsfahren übersah, wie die Polizei berichtet.

Der Rentner wurde an den Knien und dem Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Unfallfahrzeug entstand kein Sachschaden.

