Kollision Unfall in Attendorn: Kleiner Junge (4) von Auto angefahren

Attendorn. Ein junger Radfahrer (4) ist bei einem Unfall in Attendorn-Helden verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Kinderklinik.

Ein kleiner Junge (4) ist am MIttwoch in Attendorn von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Er fuhr mit seinem Fahrrad in Helden vor seiner Mutter auf dem Bürgersteig, als er von einem 54 Jahre alten Autofahrer, der auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, übersehen wurde. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall, wie die Polizei berichtet.

Ein Ersthelfer des DRK kümmerte sich um den Vierjährigen, der anschließend für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

