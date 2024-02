Auf der Landstraße zwischen Attendorn und Windhausen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall

Unfall Unfall in Attendorn: Landstraße 697 voll gesperrt

Attendorn Auf der Landstraße 697 zwischen Attendorn und Windhausen sind am Mittwochnachmittag ein Lkw und ein Pkw frontal zusammengestoßen.

Die Landstraße 697 (Plettenberger Straße) in Attendorn ist nach einem Unfall derzeit komplett gesperrt. Zwischen dem Ortsausgang Attendorn und Windhausen sind ein Lkw und ein Pkw am Donnerstagnachmittag frontal zusammengestoßen. Ein Abschlepper ist vor Ort. Bereits abgerückt sind wieder die Feuerwehr-Einheiten aus Windhausen, Lichtringhausen und Ennest. Zur Unfall-Ursache konnte die Polizei-Leitstelle auf Nachfrage noch keine Angaben machen. Im Laufe des Abends könnte der Verkehr an der Unfallstelle wieder vorbeigeführt werden.

