Die Polizei Olpe berichtet von einem Unfall in Attendorn.

Blaulicht Unfall in Attendorn: Radfahrer fährt auf ein Auto auf

Attendorn. Ein Auffahrunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin hat sich in Attendorn ereignet. Der Radfahrer stürzte, zog sich Schürfwunden.

Am Freitagnachmittag (4. März) hat sich ein Auffahrunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin auf der Kreuzung „Breite Straße / Breite Techt“ in Attendorn ereignet. Dabei befuhren beide Fahrzeuge, zuerst der Pkw, dann der Fahrradfahrer, die Straße Breite Techt. Beide beabsichtigten nacheinander nach links, in die Breite Straße einzubiegen.

+++ Lesen Sie hier: Hotel Diehlberg: 4. Stern für das junge Team +++

Da der Fahrradfahrer beim Abbiegen auf den Gegenverkehr achtete, bemerkte er nicht, dass die 63-Jährige ihr Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Er stürzte und zog sich Schürfwunden zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe