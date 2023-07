Unfall in Attendorn: Zwei 15-jährige Mädchen werden verletzt

Attendorn. Bei einem Unfall in Neu-Listernohl am Sonntag wurden zwei junge Mädchen verletzt. Das Leichtkraftfahrzeug überschlug sich.

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Mädchen hat sich am Sonntag (2. Juli) gegen 17 Uhr in Neu-Listernohl an der Einmündung L512 / Ihnestraße ereignet. Dabei befuhr eine 15-Jährige mit einem Leichtkraftfahrzeug (ein sogenanntes „Mopedauto“) die Landstraße aus Olpe kommend. Sie beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug nach links, in die Ihnestraße in Richtung Papiermühle abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die 15-Jährige nach links abbog, kam es zur Kollision mit dem Auto des Seniors. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Leichtkraftfahrzeug.

Die Fahrerin sowie ihre 15-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen lag im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

