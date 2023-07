Unfall in Drolshagen-Benolpe.

Blaulicht Unfall in Benolpe: Ein Verletzter - drei Autos beschädigt

Drolshagen-Benolpe. Unfall mit Domino-Effekt: Ein 20-jähriger Toyotafahrer, der sich leicht verletzt, prallt auf einen Kia, der in ein weiteres Fahrzeug gerückt wird.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit gleich drei beteiligten Autos auf die Rheinlandstraße nach Benolpe gerufen worden. Nach Angaben der Polizei war der 20-jährige Fahrer eines Toyota Corolla auf der Kreisstraße in Richtung Drolshagen unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Bordstein. Danach schlug der Pkw mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kia zusammen. Der wurde durch den heftigen Aufprall gegen eine Hauswand und einen weiteren geparkten Wagen gedrückt.

Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen und der Mauer. Der 20-jährige Fahrer wurde nach ersten Angaben leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr. Die Kreisstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

