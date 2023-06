Verkehrsunfall In der Trift in Olpe: Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, zum Glück wurde niemand schwer verletzt.

Blaulicht Unfall In der Trift in Olpe: BMW gegen VW - ein Verletzter

Olpe. Ein BMW-Fahrer verlor am Dienstag Abend in der Stellwerkstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem VW.

Bei einem Verkehrsunfall „In der Trift“ in Olpe ist am Dienstagabend ein 60-jähriger Fahrer eines VW Golf nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Zur weiteren Kontrolle wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Sein Auto sowie das des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der BMW war ebenso wie der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: Kai Osthoff / WP

Passiert war der Unfall, nachdem ein 20-jähriger BMW-Fahrer von der Stellwerkstraße aus Richtung Kreisverkehr gefahren war. Nach Aussage der Polizei sei er dabei leicht gedriftet und habe dabei beim Abbiege-Vorgang auf die Straße „In der Trift“ die Kontrolle über den Wagen verloren. Dadurch prallte er gegen den VW Golf des 60-Jährigen, der gerade nach rechts auf die Stellwerkstraße abbiegen wollte. Der BMW rollte noch einige Meter weiter, prallte dann gegen einen Metallpfahl, der samt Betonsockel aus der Erde gerissen wurde. Erst dann kam der Pkw zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein junger Beifahrer kamen nicht zu Schaden.

Da bei der Alarmierung noch nicht konkret feststand, ob noch Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurde auch die Feuerwehr mit alarmiert.

