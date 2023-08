Zwei Leichtverletzte forderte der Unfall auf der Kreisstraße 15 in Höhe des Industriegebiets Sengenau in Drolshagen.

Blaulicht Unfall in Drolshagen: 32-Jährige übersieht Pkw beim Abbiegen

Drolshagen. In Höhe des Industriegebiets Sengenau in Drolshagen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Zu einem Unfall mit zwei nach ersten Angaben der Polizei Leichtverletzten ist es am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der Kreisstraße 15 in Höhe des Industriegebiets Sengenau in Drolshagen gekommen. Nach ersten Schilderungen der Polizei war eine 32-jährige Fahrerin eines Renault Koleos von Drolshagen gekommen und wollte nach links ins Industriegebiet abbiegen. Dabei übersah sie einen dunklen VW Passat, der aus Richtung Wegeringhausen kam.

Die 39-Jährige am Steuer wurde ebenfalls leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

