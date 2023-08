Blaulicht Unfall in Finnentrop: Autofahrer (19) gerät in Gegenverkehr

Finnentrop. Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Deutmecke mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Dabei touchierte er ein Motorrad.

Am Samstag (26. August) kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Finnentrop-Deutmecke. Dort befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Esloher Straße aus Richtung Fretter kommend in Fahrtrichtung Finnentrop. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Dort touchierte er dann ein entgegenkommendes Motorrad, welches mit einem 54-jährigen Fahrer und dessen 14-jährigen Sozius besetzt war. Der Motorradfahrer konnte zwar einen Sturz verhindern, jedoch wurden beide Personen durch die Berührung leicht verletzt. Beide Personen kamen mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

+++ Lesen Sie hier: Unfall auf der A4 – Plötzlich löst sich ein Anhänger +++

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe