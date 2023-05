Unfall in Finnentrop – Ein 48-jähriger Mann wird verletzt

Finnentrop. Auf der Bamenohler Straße ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Mann verletzt. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Am Mittwoch (3. Mai) hat sich gegen 07:45 Uhr ein Auffahrunfall in der Bamenohler Straße ereignet. Dabei befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Finnentrop und wollte nach links, in die Schützenstraße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er dafür sein Fahrzeug abbremsen. Ein ihm folgender Autofahrer nahm den bremsenden Pkw zu spät wahr und fuhr auf diesen auf. Der 48-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

