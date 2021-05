Als die Polizei an der Unfallstelle in Finnentrop eintraf, waren die Beteiligten verschwunden.

Unfall Unfall in Finnentrop: Fahrer weg, bevor Polizei eintrifft

Finnentrop. Als die Polizei in Finnentrop an einer Unfallstelle eintrifft, findet sie nur noch ein beschädigtes Krad. Von den Beteiligten fehlte jede Spur.

Kurioses Unfallgeschehen in Finnentrop am Donnerstag: Zeugen meldeten der Polizei gegen 20.50 Uhr, dass ein Auto auf der K 30 zwischen Fretter und Ostentrop mit einem Motorrad kollidiert sei. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, entdeckten sie Spuren eines Zusammenpralls auf der Fahrbahn und das beschädigte Krad ohne Kennzeichen auf einer Wiese. Von den Unfallbeteiligten fehlte aber jede Spur.

Ein weiterer Zeuge erklärte, dass der Motorradfahrer im Auto des Unfallverursachers weggefahren sei. Der Autofahrer war auf das Krad aufgefahren, als es abbremste, um in einen Feldweg abzubiegen. Da der Zeuge das Kennzeichen des Autos ablesen konnte, fragte die Polizei an der Adresse des Halters nach, erhielt jedoch keine Informationen.

Am Freitag dann meldeten sich die beiden Unfallbeteiligten bei der Polizei. Sie gaben an, sich untereinander zu kennen und deshalb nicht die Polizei informiert zu haben. Der 19-Jährige Kradfahrer wurde nach eigenen Angaben leicht verletzt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Kleinkraftrad war nicht angemeldet, so dass ihn jetzt eine Anzeige erwartet.

