Unfall in Finnentrop – Fünfjähriger Junge wird angefahren

Finnentrop. Ein fünfjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Finnentrop verletzt. Das Kind fuhr mit seinem Laufrad auf die Straße – direkt vor ein Auto.

Am Mittwoch (31. Mai) hat sich gegen 21 Uhr auf der „Alten Serkenroder Straße“ in Finnentrop ein Verkehrsunfall zwischen einem 5-jährigen Kind und einem 20-jährigen Autofahrer ereignet. Dabei befuhr der Autofahrer die Straße in Richtung Diksmuider Straße. Zeitgleich fuhr der Junge mit seinem Laufrad aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße. Der 20-Jährige bremste sein Fahrzeug noch, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Der 5-Jährige stürzte mit dem Laufrad und verletzte sich.

Der Junge wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Er kam anschließend im Beisein seiner Eltern zur Behandlung in ein Krankenhaus.

