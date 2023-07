Unfall in Gerlingen: Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte forderte am Samstagnachmittag gegen 13.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuztaler Straße in Wenden-Gerlingen.

Gerlingen. Zusammenprall zweier Fahrzeuge auf der Kreuztaler Straße in Gerlingen: Die Feuerwehr musste einen Fahrer mit technischem Gerät befreien.

Zwei Leichtverletzte forderte am Samstagnachmittag gegen 13.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuztaler Straße in Wenden-Gerlingen: Ein 42-jähriger Renault-Fahrer wurde nach einem Zusammenstoß in Einmündungsbereich der Kreuzung in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr rückte an und öffnete mit technischem Gerät die Fahrertür. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Krankenhaus gefahren. Seine 40-jährige Ehefrau und zwei Mädchen im Alter von zehn und 16 Jahren blieben unverletzt.

Im anderen Fahrzeug erlitt eine 74-Jährige Wendenerin nur leichte Verletzungen. Gegenüber der Polizei gab sie an, sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Sie war mit ihrem Seat von Wenden gekommen und wollte nach links in Richtung Rothemühle abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam der Renault aus der Bahnhofstraße und wollte geradeaus in Richtung Wenden Mitte weiterfahren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. So stark, dass der Renault am Ende nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe