Unfall in Grevenbrück: Autofahrer kippt mit Fahrzeug um

Grevenbrück. In Grevenbrück ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. Eine Person ist mit dem Auto umgekippt. Industriestraße teilweise gesperrt.

Auf der Industriestraße in Grevenbrück ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizeileitstelle wollte eine Person den Netto-Parkplatz in Richtung Ampelanlage verlassen. Dabei soll die Person gegen den Bordstein gefahren sein, das Auto geriet in Schieflage und kippte auf die Fahrerseite. Die Person wird derzeit aus dem Fahrzeug befreit. Die Industriestraße wird im Bereich der Einmündung des Netto-Parkplatzes gerade komplett gesperrt.

Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

