Unfall in Grevenbrück: Fußgänger von Auto angefahren

Grevenbrück. Bei einem Unfall in Grevenbrück wurde am Montag ein Fußgänger verletzt. Beim Überqueren der Straße touchierte ihn ein Auto leicht.

Am Montag (2. Oktober) um 11.45 Uhr ereignete sich in Grevenbrück im Kreuzungsbereich der Siegener Straße / Kölner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Fußgänger aus Lennestadt verletzt wurde. Ein 57-jähriger aus Lennestadt befuhr mit seinem Pkw die Siegener Straße und bog auf die Kölner Straße bei Grünlicht der dortigen Ampel ab. Hierbei übersah er den jungen Mann, welcher die Kölner Straße über einen Fußgängerüberweg überquerte, und touchierte ihn leicht. Hierbei wurde dieser verletzt und mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

