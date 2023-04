Unfall in Iseringhausen: Ein Kradfahrer wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Montagabend (17.04) gegen 18.35 Uhr bei einem Unfall auf der Brachtpetalstraße (L531) in Drolshagen-Iseringhausen.

Iseringhausen/Wenden. Ein 38-jähriger Kradfahrer setzt in Iseringhausen zum Überholen an, als ein Autofahrer in eine Einfahrt abbiegen will. Dann kommt es zum Unfall.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des 17. April um 18.35 Uhr auf der Brachtpetalstraße (L351) in Drolshagen-Iseringhausen. Dort beabsichtigte ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Wenden mit seinem Fahrzeuggespann aus Pkw und Anhänger, in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Zeitgleich setzte ein 38-jähriger Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis zum Überholen an. Hierbei kam es zu einer Kollision. Das Krad schlug in einen Metallzaun, der Fahrer kollidierte mit einem Metallpfeiler und wurde dabei schwer verletzt. Vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst versorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der Pkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt und sichergestellt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L531 für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt.

