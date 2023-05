Blaulicht Unfall in Kirchhundem: Motorradfahrerin wird schwer verletzt

Kirchhundem. Eine Motorradfahrerin aus den Niederlanden wurde auf der L553 bei einem Unfall schwer verletzt. Sie kam mit dem Hubschrauber in die Klinik.

Eine 22-jährige Motorradfahrerin aus den Niederlanden wurde am Freitag (19.05.2023) um 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L553 schwer verletzt. Sie war mit ihrem Motorrad von Oberhundem in Fahrtrichtung Rhein-Weser-Turm unterwegs, als sie im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

+++ Lesen Sie hier: Lennestadt will Schulen wieder selber reinigen +++

An ihrem Motorrad entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme wurde die L553 zeitweise für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe