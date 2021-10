Ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger waren in einem Unfall auf der Elsper Straße in Trockenbrück verwickelt.

Blaulicht Unfall in Lennestadt: 23-Jähriger wird leicht verletzt

Lennestadt. In Trockenbrück kam es am Dienstagnachmittag auf der Elsper Straße zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Trockenbrück am Dienstag um 15 Uhr verletzte sich ein Verkehrsteilnehmer leicht. Verkehrsbedingt musste ein 23-Jähriger mit seinem Pkw auf der Elsper Straße auf Höhe eines Fitnessstudios anhalten. Dieses nahm ein ebenfalls in Richtung Grevenbrück fahrender 18-Jähriger nach eigenen Angaben zu spät war, sodass er auffuhr.

+++ Weitere Nachrichten aus Lennestadt lesen Sie hier +++

Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden

Der ältere Beteiligte verletzte sich leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe