Polizei Unfall in Lennestadt: 62-Jähriger fährt in den Gegenverkehr

Lennestadt. Auf der L715 in Altenhundem kam es zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Autofahrer ist im Kurvenbereich mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten.

Am Dienstag (14.03.2023) kam es um 16:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L715 in Altenhundem. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 62-jähriger Autofahrer im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Hier kommt es zu einer Frontalkollision mit dem Pkw einer 61-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Beide Autos wurden abgeschleppt und ausgelaufene Flüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Während der Unfallaufnahme wurde die L715 für beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

