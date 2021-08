Unfall in Lennestadt: Die beteiligten Pkw.

Unfall Unfall in Lennestadt: Auto beim Abbiegen in Meggen übersehen

Lennestadt. Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin (34) in Lennestadt-Meggen einer 22-Jährigen die Vorfahrt genommen. Die Autos krachten ineinander.

Wegen einer Unachtsamkeit beim Abbiegen hat eine 34 Jahre alte Autofahrerin bereits am Freitagmorgen in Lennestadt-Meggen einen Unfall verursacht, wie die Polizei Olpe am Montag berichtete. Sie wurde leicht verletzt.

Beim Abbiegen von der Albrecht-Dürer-Straße auf die Meggener Straße (B 236) in Richtung Maumke übersah die 34-Jährige das Auto einer 22-Jährigen, die auf der Bundesstraße in Richtung Altenhundem unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.

