Blaulicht Unfall in Lennestadt: Ein 39-jähriger Mann wird verletzt

Lennestadt. Ein 39-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L715 verletzt worden. Er musste abrupt abbremsen, die Fahrerin hinter ihm bemerkte das zu spät.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 10. Dezember, gegen 13 Uhr auf der L715 ist ein 39-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Zunächst befuhr dieser die Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. Ihm folgte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin. In Höhe des örtlichen Gymnasiums musste der 39-Jährige sein Fahrzeug abbremsen.

+++ Lesen Sie hier die Geschichte einer Influencerin aus Olpe: „Wollte schon immer erfolgreich sein“ +++

Dies nahm die 24-Jährige zu spät wahr und fuhr mit ihrem Pkw auf den vorausfahrenden Wagen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 39-Jährige Rückenschmerzen. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich, an dem Fahrzeug des 39-Jährigen lag dieser im dreistelligen Eurobereich.

+++ Weitere Nachrichten aus Lennestadt und Umgebung finden Sie hier +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe