Unfall Unfall in Lennestadt: Fahrerin bemerkt bremsende Autos nicht

Trockenbrück. Bei einem Auffahrunfall auf der B 55 in Trockenbrück wurde eine Autofahrerin (35) leicht verletzt. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, befuhr zunächst ein 39-Jähriger mit seinem Auto die B 55. Ihm folgten zwei weitere Autofahrerinnen (beide 35 Jahre alt). Weil sich eine Fußgängerin dem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung nach Melbecke näherte, bremste der 39-Jährige bis zum Stillstand seines Autos ab. Die ihm folgende Auto-Fahrerin bremste ebenfalls. Allerdings bemerkte die danach fahrende 35-Jährige die Abbremsvorgänge nicht, sodass diese zunächst mit dem Wagen, der an zweiter Stelle wartete, zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen in das Fahrzeugheck des 39-Jährigen geschoben. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei der Kollision leicht, die anderen blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße teilweise komplett gesperrt.

