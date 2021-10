Verkehr Unfall in Lennestadt: Linienbus prallt gegen Brückengeländer

Lennestadt. Ein Linienbus prallte in Lennestadt-Meggen gegen ein Brückengeländer. Der Zaun stürzte 15 Meter tief, die Insassen des Busses hatten Riesenglück.

Glück im Unglück hatten zwei Männer bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Lennestadt-Meggen am Dienstagabend. Laut Polizei waren sie auf der Maumker Straße (B 236) von Maumke in Richtung Meggen unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kamen sie auf der Sachtleben-Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst überfuhren sie den Bürgersteig, dann prallte der Bus mit der Front gegen das Brückengeländer.

Ein Brückenelement stürzte rund 15 Meter in die Tiefe und landete unterhalb der Brücke an einem Weg. Der Bus prallte anschließend noch gegen eine Straßenlaterne und kam dann nach einigen Metern zum Stehen.

Durch die Kollision war die Frontscheibe geborsten, der vordere Einstieg verbogen und die Scheiben auf der Beifahrerseite bis zum hinteren Einstieg ebenfalls zersplittert. Der 22 Jahre alte Busfahrer und der gleichaltrige Mitarbeiter des Busunternehmen aus dem Hochsauerlandkreis wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Die Polizei forderte die Feuerwehr zur Absicherung der Gefahrenstelle an. Zwei Fahrzeuge der Einheiten Maumke und Grevenbrück kamen kurze Zeit später auf die Brücke. Eines davon brachte einen Bauzaun, mit dem das große Loch im Geländer vorübergehend verschlossen werden konnte.

Der Bus war nur noch bedingt fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte enorm sein.

