Unfall in Lennestadt: Mit Audi quer durch den Kreisverkehr

Lennestadt. Warum die 18-Jährige geradeaus durch einen Kreisverkehr in Lennestadt-Elspe fuhr, ist noch unklar. Feuerwehr muss die Frau aus dem Auto befreien.

Eine 18-jährige Fahranfängerin ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Lennestadt-Elspe schwer verletzt worden. Wie die Polizei erklärte, war die junge Frau mit einem Audi auf der Bundesstraße 55 von Elspe in Richtung Oberelspe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache war sie am Kreisverkehr an der Abzweigung in Richtung Halberbracht geradeaus über die erhöhte Verkehrsinsel gefahren. An einer dortigen Böschung hob das Auto nach ersten Erkenntnissen ab und flog über den bepflanzten Kreisverkehr und kam erheblich beschädigt auf der anderen Seite zum Stillstand.

+++ Lesen Sie hier: Fahrrad-Demo für den Klimaschutz +++

Während die beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren eigenständig aus dem Audi befreien konnten, musste die Fahrerin von der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst befreit werden. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Philip Nöker erklärte, sei die junge Frau zwar nicht eingeklemmt gewesen, klagte aber über Schmerzen im Rücken. Darum entschieden sich die Einsatzkräfte für eine patientenorientierte Rettung. Hierbei ging es darum, die Patienten so wenig wie möglich bewegen zu müssen und somit rückenschonend zu retten.

Dach abgenommen

Mit schwerem Gerät wurde das Dach des Audi von den Einsatzkräften aus Elspe und Meggen abgenommen. Die Rettung der Fahrerin dauerte etwas über 60 Minuten. Die drei Insassen kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie die Polizei vor Ort erklärte, sei durch das Audi-Notrufsystem eine Verbindung zur Polizeileitstelle geschaltet worden. Somit wurde die Rettungskette in Bewegung gesetzt.

+++ Das könnte Sie interessieren: Ratsherr fordert Recht auf digitale Teilhabe +++

Bundestagswahl im Kreis Olpe

Zwei Feuerwehrmänner aus Lennestadt waren als Ersthelfer vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten und sorgten mit ihrer fundierten Rückmeldung, dass drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen des Regelrettungsdienstes Olpe zur Unfallstelle alarmiert worden. Die Bundesstraße war für mehr als eineinhalb Stunden am Kreisverkehr komplett gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden. Es musste von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe