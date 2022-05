Zwei Personen fahren mit Elektrorädern. In Lennestadt kam es zum Unfall.

Unfall Unfall in Attendorn: Schlagloch - E-Bike-Fahrer stürzen

Attendorn. Ein E-Bike-Fahrer musste in Lennestadt wegen eines Schlagloches bremsen. Der Biker hinter ihm bemerkte das zu spät - und fuhr auf.

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern hat sich am Mittwoch (11. Mai) gegen 14:10 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße „Jäckelchen“ ereignet. Die beiden Radfahrer befuhren den Weg hintereinander. Als der vorweg fahrende 62-Jährige aufgrund eines Schlaglochs abbremste, realisierte dies der folgende 71-Jährige zu spät und fuhr auf diesen auf.

+++ Lesen Sie hier: Millionen-Projekt in Olpe - Die ersten Bilder aus dem Brauhaus in Olpe +++

Beide E-Bike-Fahrer stürzten. Der 62-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand jeweils geringer Sachschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe