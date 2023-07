Unfall in Oberveischede: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Krad auf der Oberveischeder Straße (B55) in Olpe-Oberveischede ist am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr ein 27-jähriger Motorradfahrer nach bisherigen Angaben der Polizei schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Krad auf der Oberveischeder Straße (B55) in Olpe-Oberveischede ist am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr ein 27-jähriger Motorradfahrer nach bisherigen Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Märkischen Kreis war von Olpe in Richtung Lennestadt unterwegs. Kurz nach dem Abzweig Apollmicke verlor er auf der Tempo 70-Strecke in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Krad. Er geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und stürzte dort. Danach rutsche die Maschine noch einige Meter weiter und prallte dann in die Leitplanke. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Feuerwehr Oberveischede mit alarmiert. Die war nach wenigen Minuten vor Ort.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Speziell in Erster Hilfe ausgebildete Einsatzkräfte – sogenannte First Responder – kümmerten sich um den am Boden liegenden Motorradfahrer, der bereits von Ersthelfern betreut wurde. Nach einer weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst kam der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme.

Für die Dauer war die Bundesstraße 55 komplett gesperrt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste geborgen werden.

